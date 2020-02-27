В «Феррари» опасаются темпа «Рейсинг Пойнт»
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признал, что неожиданный темп болидов «Рейсинг Пойнт» заставил волноваться «Скудерию». Вместе с тем функционер верит, что машины его команды прибавят и не будут чувствовать этой угрозы.
«Конечно, они очень близки к нам. Если посмотреть на их болид, то удивляться этому не приходится. Определённо их темп представляет угрозу. Но я убеждён, что мы в «Феррари» достаточно сильны, чтобы развить собственную машину и увериться в том, что в будущем мы устраним эту угрозу», — приводит слова функционера GPFans.
Напомним, после начала зимних тестов многие специалисты отметили, что болид «Рейсинг Пойнт» 2020 года практически полностью повторяет образец «Мерседеса» минувшего сезона.
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