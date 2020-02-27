Гасли: знаю, что «Альфа Таури» может прибавить ещё

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился впечатлениями от пятого дня официальных предсезонных тестов Формулы-1, по итогам которого ему удалось показать второй результат.

«Это был хороший и напряжённый день. Утром трасса была достаточно влажной, так что основную часть работы нам пришлось делать во время дневной сессии. Мы преодолели более 100 кругов и симулировали гонку. Это было здорово.

По сравнению с минувшей неделей условия были иными, так как условия были ветреными. Это усложняло пилотирование. Нам есть над чем работать, но могу сказать, что это были достойные тесты. Знаю, что мы можем прибавить ещё и я доволен болидом. К первой гонке я подходу с чувством уверенности", — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».