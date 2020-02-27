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Хэмилтон: «Мерседес» получил хороший урок

Хэмилтон: «Мерседес» получил хороший урок
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от пятого дня официальных предсезонных тестов Формулы-1. Сегодня, 27 февраля, британец из-за проблем с двигателем смог преодолеть лишь 14 кругов.

«Проехал лишь 14 кругов, но во время работы всё было отлично. Конечно, плохо, что нам не удалось поработать как следует и мы столкнулись с проблемами, но вместе с тем получили хороший урок.

Оставляя за скобками негатив, мы определили вещи, над которыми необходимо работать. Будем стараться устранить проблемы. С нетерпением жду завтрашнего возвращения в болид. Хочу добавить ещё несколько километров к той дистанции, которую нам удалось пройти в дни тестов", — приводит слова британского пилота пресс-служба «Мерседеса».

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