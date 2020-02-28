В Формуле-1 опасаются, что из-за коронавируса старт сезона может быть отложен до мая

Ряд представителей команд Формулы-1, а также некоторые представители автодромов опасаются, что сезон Ф-1 может стартовать с серьёзны опозданием. Коррективы в календарь чемпионата могут быть внесены из-за бушующего коронавируса.
Так, представитель Гран-при Вьетнама отметил, что если ситуация ухудшится, первый в истории Ф-1 этап в Ханое придётся отменить.
«Если в марте ситуация станет хуже, возможно, мы отменим этап. Не могу утверждать со стопроцентной уверенностью, что Гран-при состоится», — приводит слова функционера GrandPX.news.
Кроме того, серьёзные ограничения в плане авиасообщения ввели и в Бахрейне, где уже зафиксировано несколько случаев заболевания.
«Коронавирус оказывает большое влияние. Это касается Австралии и Бахрейна в том числе. Правительство Австралии уже запрещает своим гражданам совершать пересадки в Сингапуре и Гонконге, между тем это важные перевалочные пункты. Вирус может бросить большой вызов нашему спорту. Проблемы логистики могут стать по-настоящему большими», — сказал советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко.
Также ситуацией обеспокоены в «Хаасе» и «Альфа Ромео». Ряд источников сообщает, что старт чемпионата может быть отложен вплоть до Гран-при Нидерландов, то есть до мая 2020 года.
В то же время глава Формулы-1 Чейз Кэри уверяет, что этапы в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме состоятся согласно расписанию.
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