Ферстаппену не понравилось, как его изобразили в фильме Drive to Survive

Гонщик команды Формулы-1 «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что ему не понравилось, как его изобразили в посвящённом сезону-2018 документальном сериале Drive to Survive, который вышел в 2019 году. Пилоту не понравилось, что его тогдашний напарник Даниэль Риккардо куда чаще попадал в кадр, а также то, что некоторые его реплики выдёргивали из контекста.

«Проблема в том, что они всегда стараются сделать из тебя того, кого им хочется. Что бы ты ни сказал, они постараются сделать так, чтобы ты выглядел глупо, о чём бы ни рассказывалось в фильме.

Мне никогда не нравился такой подход. Я предпочитаю интервью с человеком один на один, который хотел бы узнать обо мне побольше. А так даёшь интервью, а потом твои слова используют в ином контексте», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.