Аль-Аттия заболел, но всё равно выиграл гонку в Катаре

27 февраля прошёл пятый, финальный, этап Qatar Cross-Country Rally 2020. Катарский гонщик Нассер Аль-Аттия одержал уверенную победу, на полтора часа опередив ближайшего преследователя — Язида Аль-Раджи.
«Был непростой день: много камней, у меня было три прокола. Мне кажется, что и у другого экипажа „Тойоты“ тоже был прокол. Но для меня эта гонка вышла хорошей. Я рад выиграть здесь, у себя дома. Я здесь побеждал семь раз из девяти. Навигация в Катаре очень важна. У всех были проколы, но мы лидировали с самого начала. Я, наверное, простудился, горло болит, но это не проблема», — приводит слова Аль-Аттии телеграм-канал Cross-Country Rally.
Россиянин Фёдор Воробьёв в последний день повредил машину и опустился в зачёте Т3 с четвёртого места на девятое.
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