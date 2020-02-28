«Уильямс» нацелился вернуться в борьбу за подиум

Заместитель руководителя команды Формулы-1 «Уильямс» Клэр Уильямс рассказала, что перед коллективом стоит цель в среднесрочной перспективе вернуться в борьбу за топ-3 на Гран-при. Последние два сезона титулованная команда закончила на последнем месте в Кубке конструкторов.

«Команда здесь очень усердно работает. Нет той драмы, что была в прошлом году, мы в другом положении. Мы будто сломали стену. Джордж (Расселл. — Прим. «Чемпионата») счастлив на сто процентов.

Проблемы с двигателем напрягают, но «Мерседес» знает, что делает. Это тесты. Проблемы здесь не окажут большого влияния на первый этап сезона. Эти парни очень умны. Не стоит беспокоится из-за этих проблем.

Темп на прошлой неделе тестов был очень хорош. Мы хотим в будущем вернуться к борьбе за места на подиуме.

Но использовать чужие разработки — это не то, что мы хотим делать. У нас есть ДНК конструкторов. Мы хотим добиться успеха как конструкторы», — сказала Уильямс в эфире Sky Sports.