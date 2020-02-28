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Риккардо возглавил протокол утренней сессии последнего дня тестов Ф-1, Квят — седьмой

Риккардо возглавил протокол утренней сессии последнего дня тестов Ф-1, Квят — седьмой
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо показал лучшее время в утренней сессии шестого, заключительного дня официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Второй результат на счету Шарля Леклера («Феррари»), уступившего чуть менее одной десятой секунды. Замкнул тройку Льюис Хэмилтон («Мерседес»), отставший ещё на пять сотых.

Российский гонщик Даниил Квят («Альфа Таури»), проехавший 59 кругов, занял седьмое место.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию шестого дня тестов Ф-1.

Формула-1. Результаты шестого дня тестов (утренняя сессия)

1. Даниэль Риккардо («Рено») — 1.16,276 (65 кругов)
2. Шарль Леклер («Феррари») — +0,084 (76)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,134 (90)
4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — + 0,382 (43)
5. Карлос Сайнс («Макларен») — + 0,544 (65)
6. Джордж Расселл («Уильямс») — + 0,595 (43)
7. Даниил Квят («Альфа Таури») — + 0,638 (59)
8. Ромен Грожан («Хаас») — +0,761 (86)
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,139 (62)
10. Александер Албон («Ред Булл») — +1,527 (59).

Формула-1 2020. Зимние тесты 2, Барселона, Испания
Тесты 28 февраля
28 февраля 2020, пятница. 11:00 МСК
Идёт
1
Даниэль Риккардо
Renault Sport F1
1:16.276
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.084
3
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+0.134
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