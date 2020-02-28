Вольф опроверг информацию о высоких требованиях Хэмилтона по зарплате

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф опроверг слухи о том, что Льюис Хэмилтон требует повышения зарплаты при подписании нового контракта.



«На днях я сказал Льюису, что читал в прессе слухи о наших переговорах, в том числе о повышении его зарплаты. Но мы ещё даже не начали переговоры. Это выдумки. Мы всё обсудим, когда придёт время. Нам нужно просто найти несколько свободных часов в графике», — приводит слова Тото Вольфа Sky Sports.



Ранее Хэмилтон заявил, что при переговорах о новом контракте в Формуле-1 он будет держать в уме собственные долгосрочные планы, в частности варианты дальнейшей деятельности после завершения гоночной карьеры. Сообщалось, что Хэмилтон готов заключить с «Мерседесом» максимально долгосрочный контракт с долгосрочным переходом к роли посла бренда.