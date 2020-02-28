Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Вольф опроверг информацию о высоких требованиях Хэмилтона по зарплате

Вольф опроверг информацию о высоких требованиях Хэмилтона по зарплате
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф опроверг слухи о том, что Льюис Хэмилтон требует повышения зарплаты при подписании нового контракта.

«На днях я сказал Льюису, что читал в прессе слухи о наших переговорах, в том числе о повышении его зарплаты. Но мы ещё даже не начали переговоры. Это выдумки. Мы всё обсудим, когда придёт время. Нам нужно просто найти несколько свободных часов в графике», — приводит слова Тото Вольфа Sky Sports.

Ранее Хэмилтон заявил, что при переговорах о новом контракте в Формуле-1 он будет держать в уме собственные долгосрочные планы, в частности варианты дальнейшей деятельности после завершения гоночной карьеры. Сообщалось, что Хэмилтон готов заключить с «Мерседесом» максимально долгосрочный контракт с долгосрочным переходом к роли посла бренда.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020