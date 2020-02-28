Феттель: мы прибавили в поворотах, но конкуренты тоже стали сильнее

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель отметил, что новый болид итальянской команды стал гораздо лучше вести себя в поворотах.



«В поворотах машина стала работать лучше. Особенно это заметно на третьем секторе. Но это улучшение далось нам не просто так. Нам есть над чем поработать, на прямых мы заметно медленнее, чем нам хотелось бы, потому что у нас слишком большое лобовое сопротивление.



Мы осознаём, что именно происходит, нашей целью было добавить болиду прижимной силы, и нам это удалось, судя по ощущениям. Мы гораздо лучше чувствуем себя на третьем секторе, но на отрезке с конца третьего сектора и до первого поворота всё далеко не так хорошо. Мы прибавили в поворотах, но конкуренты тоже стали сильнее», — приводит слова Феттеля Autosport.