Сайнс: розовый «Мерседес» действительно быстр

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс подвёл итоги предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне, отметив высокую скорость болидов «Рейсинг Пойнт», схожесть которых с прошлогодними болидами «Мерседес» отметили в паддоке.



«Мы перепробовали много вещей сегодня. Сделали определённые выводы. Было довольно легко запутаться. Но теперь мы знаем, каким именно поедет наш болид в Австралию. Наш двигатель? Он похож на прошлогодний.



Розовый „Мерседес“ едет действительно быстро. Думаю, что они будут впереди. Коронавирус? Мы продолжаем сохранять спокойствие», — приводит слова Карлоса Сайнса-младшего в своём «твиттере» журналист Альберт Фабрега.

Новый сезон Формулы-1 стартует в Мельбурне 13 марта 2020 года, первая гонка пройдёт 15 марта.