Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Сайнс: розовый «Мерседес» действительно быстр

Сайнс: розовый «Мерседес» действительно быстр
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс подвёл итоги предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне, отметив высокую скорость болидов «Рейсинг Пойнт», схожесть которых с прошлогодними болидами «Мерседес» отметили в паддоке.

«Мы перепробовали много вещей сегодня. Сделали определённые выводы. Было довольно легко запутаться. Но теперь мы знаем, каким именно поедет наш болид в Австралию. Наш двигатель? Он похож на прошлогодний.

Розовый „Мерседес“ едет действительно быстро. Думаю, что они будут впереди. Коронавирус? Мы продолжаем сохранять спокойствие», — приводит слова Карлоса Сайнса-младшего в своём «твиттере» журналист Альберт Фабрега.

Новый сезон Формулы-1 стартует в Мельбурне 13 марта 2020 года, первая гонка пройдёт 15 марта.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020