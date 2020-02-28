Штайнер хотел уволить обоих пилотов «Хааса» во время сезона-2019

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер угрожал уволить обоих гонщиков своей команды после столкновения Ромена Грожана и Кевина Магнуссена на первом круге Гран-при Великобритании. Об этом стало известно из второго сезона сериала Drive to Survive, посвящённого 2019 году в Формуле-1.



После аварии Грожана и Магнуссена и последующего схода обоих гонщиков Штайнер вызвал их в свой офис в моторхоуме «Хааса».



«С меня довольно. Вы подвели всю команду и лично меня, хотя я всё время вас защищал. Я не собираюсь разбираться, кто прав, а кто нет. Не хочу слышать — он подвинулся, а он должен был подвинуться… К чёрту всё это. Джин каждый год тратит сто чёртовых миллионов. И он может взять и прекратить всё из-за вас, двух чёртовых идиотов. Если вам не нравится, вы мне больше не нужны», — заявил Штайнер.



Покидая собрание, датчанин хлопнул дверью, чем дополнительно разозлил Штайнера. В разговоре с одним из сотрудников «Хааса» глава команды заявил: «Скажите ему, чтобы он не хлопал моей дверью. За нас выступают два чёртовых идиота. Это неприемлемо, будут изменения. Если бы решение было за мной, я бы их обоих уволил».



В итоге «Хаас» сохранил дуэт гонщиков Магнуссен–Грожан на сезон-2020 Формулы-1.