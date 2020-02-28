Боттас — лучший по итогам шестого дня тестов Ф-1, Квят — десятый

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучшее время в заключительный день официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Второй результат — у Макса Ферстаппена («Ред Булл»), отставшего на 0,073 секунды. Замкнул тройку Даниэль Риккардо («Рено»), уступивший лидеру 0,080 секунды.



Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят показал 10-е время дня, уступив лидеру 0,718 секунды.



Формула-1. Результаты шестого дня тестов (утренняя сессия)



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.16,196 (79 кругов, шины С5)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,073 (45, шины С4)

3. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,080 (65, С5)

4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,164 (181, С5)

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,214 (90, С5)

6. Эстебан Окон («Рено») — + 0,237 (75, С5)

7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0.438 (154, С5)

8. Карлос Сайнс («Макларен») — + 0,624 (163, С4)

9. Джордж Расселл («Уильямс») — + 0,675 (146, С5)

10. Даниил Квят («Альфа Таури») — +0,718 (160, С4)

11. Ромен Грожан («Хаас») — +0,841 (86, С4)

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,219 (115, С3)

13. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,299 (29, С4)

14. Александер Албон («Ред Булл») — +1,607 (59, С3)