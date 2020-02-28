ФИА «достигла соглашения» с «Феррари» после тщательной проверки её мотора

Международная автомобильная федерация завершила расследование по вопросу законности силовой установки «Феррари», однако отказалась раскрывать результаты расследования, поскольку достигла соглашения с итальянской командой.
«ФИА объявляет, что после ряда технических исследований она завершила анализ работы силовой установки «Феррари» и достигла соглашения с командой. Детали соглашения не будут преданы огласке.
Кроме того, ФИА и «Феррари» договорились о ряде технических обязательств, которые улучшат мониторинг всех силовых агрегатов Формулы-1 в предстоящих сезонах чемпионата, а также помогут ФИА в выполнении других регулирующих функций в Формуле-1 и в её исследовательской деятельности по выбросам углерода и экологичному топливу», — говорится в заявлении ФИА.
Напомним, в прошлом сезоне у соперников «Феррари» возникли вопросы о законности решений итальянской команды в топливной системе. ФИА выпустила несколько директив, якобы ограничивающих разработки итальянской команды.
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