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Квят: проблема, с которой мы столкнулись в начале дня, стоила мне пары десятых на круге

Квят: проблема, с которой мы столкнулись в начале дня, стоила мне пары десятых на круге
Авто / Формула-1 0

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят подвёл итоги заключительного дня официальных предсезонных тестов Формулы-1.

«Это был очень продуктивный день, мы прошли много кругов и можем быть довольны проделанной работой. Мы по-прежнему узнаём наш болид, когда находимся на трассе, так что мы проанализируем все данные сегодняшнего дня, соберём их воедино и создадим лучший пакет для первого этапа в Австралии.

Проблема, с которой мы столкнулись в самом начале дня на моём быстрейшем круге стоила мне пары десятых секунды, но мы смогли решить её в перерыве, так что после обеда мы смогли выполнить запланированную программу», — приводит слова Даниила Квята официальный сайт команды.

Квят по итогам дня показал десятое время.

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