В «Альфа Таури» довольны итогами предсезонных тестов

Технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггинтон подвёл итоги предсезонных тестов Формулы-1 для своей команды.



«Состояние трассы утром улучшилось в сравнении со вчерашним днём, что дало нам возможность получить полезные данные. Утренняя программа была выполнена согласно плану, но последние круги были несколько испорчены, поскольку мы столкнулись с небольшой проблемой, которую смогли решить за перерыв на обед.



Во второй половине дня мы продолжили собирать полезные данные, которые будут использованы в процессе корреляции и разработки деталей. Мы узнали больше о том, как машина и резина ведут себя на длинных сериях, и смогли завершить эту часть программы, используя несколько доступных составов шин.



Кроме того, нам удалось закончить несколько тестовых заданий в последних заездах дня, что также было полезно. В целом сегодняшний день прошёл продуктивно, как и все зимние тесты. С учётом пройденного километража и собранных данных мы можем полностью сосредоточиться на предстоящем сезоне», — цитирует Эггинтона пресс-служба команды.