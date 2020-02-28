Хэмилтон: похоже, этот год будет для нас самым сложным

Британский гонщик «Мерседеса», шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от сезона-2020 Формулы-1.



«Мы как никогда сконцентрированы на том, чтобы продолжать движение вперёд в год, который, похоже, будет для нас самым сложным. Я так благодарен моей команде за все те часы, которые они потратили на подготовку к первой гонке 2020 года! Спасибо вам, ребята, за поддержку перед следующей остановкой, в Мельбурне», — написал британский гонщик в своём «твиттере».



По итогам заключительного дня предсезонных тестов Льюис Хэмилтон показал пятое время, его напарник Валттери Боттас занял первую строчку протокола. По итогам первой недели тестов Боттас показал лучшее время за все шесть дней испытаний.