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Тост: Пьер и Даниил отлично выступили

Тост: Пьер и Даниил отлично выступили
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился впечатлениями от предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.

«Для „Альфа Таури“ предсезонные тесты сложились успешно, новая машина быстра и надёжна. У нас возникло несколько небольших проблем, что является нормой на данном этапе развития, но в целом мы довольны тем, как всё прошло.

»Хонда" сделала ещё один шаг вперёд с силовой установкой, улучшив как производительность, так и надёжность, что сделало нашу работу более плавной.

И Пьер, и Даниил отлично выступили, предоставив инженерам ценную информацию для помощи в работе над болидом AT01. Они отработали профессионально, что сделало анализ данных простым и эффективным. Я уверен, что мы хорошо подготовились к предстоящему сезону Формулы-1, так что я с нетерпением жду первой гонки сезона в Австралии", — приводит слова Франца Тоста пресс-служба команды.

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