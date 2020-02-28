Тост: Пьер и Даниил отлично выступили

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился впечатлениями от предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.



«Для „Альфа Таури“ предсезонные тесты сложились успешно, новая машина быстра и надёжна. У нас возникло несколько небольших проблем, что является нормой на данном этапе развития, но в целом мы довольны тем, как всё прошло.



»Хонда" сделала ещё один шаг вперёд с силовой установкой, улучшив как производительность, так и надёжность, что сделало нашу работу более плавной.



И Пьер, и Даниил отлично выступили, предоставив инженерам ценную информацию для помощи в работе над болидом AT01. Они отработали профессионально, что сделало анализ данных простым и эффективным. Я уверен, что мы хорошо подготовились к предстоящему сезону Формулы-1, так что я с нетерпением жду первой гонки сезона в Австралии", — приводит слова Франца Тоста пресс-служба команды.