Ферстаппен — о вылетах: хотелось найти лимиты машины на тестах, а не в первой гонке

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги предсезонных тестов Формулы-1.



«Я определённо чувствую себя готовым к Мельбурну, последние две недели стали хорошим курсом подготовки. Мы проверили всё, что хотели в течение шести дней, что было важно и я доволен этим. В целом, я не могу жаловаться, но это не значит, что мы должны прекратить тяжёлую работу — всегда есть что улучшить. Ни одна машина не может быть идеальной, особенно на этом этапе сезона, так что мы будем продолжать совершенствоваться.



У нас с Алексом было несколько неприятных моментов, но я не волнуюсь — хотелось бы найти лимиты машины на тестах, а не в первой гонке. Лучше так, чем понять, что в Мельбурне нам не хватит темпа.



»Мерседес" выглядит очень быстрым, как и ожидалось, но я не слишком много смотрел за ними, лучше было сосредоточиться на себе. В целом это было позитивное начало, надеюсь, что этого хватит, чтобы быть конкурентоспособными в Мельбурне", — приводит слова Макса Ферстаппена официальный сайт команды.