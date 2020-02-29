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Бинотто отрицает, что «Феррари» скрывала истинную скорость на тестах

Бинотто отрицает, что «Феррари» скрывала истинную скорость на тестах
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился впечатлениями от предсезонных тестов Формулы-1.

«Две недели тестов были совершенно разными. В первую неделю мы пытались понять машину, все возможные настройки, узнать, как машина справляется с работой в сравнении с тем, что мы видели ранее на симуляторе.

В ходе второй недели мы работали над оптимизацией настроек болида и производительностью, имитируя гоночный уик-энд. Две разные недели, которые дали нам чёткое представление того, где мы находимся и того, на чём нам нужно сосредоточить свои усилия в ближайшем будущем.

Мы пытаемся скрыть истинную скорость? Я так не думаю, мы знаем нашу программу и сколько топлива мы использовали, но я не знаю, сколько топлива было в других болидах. Я думаю, что нас несколько разные представления о раскладе сил, но, по правде говоря, я не верю, что мы достаточно быстры, чтобы бороться за победу в Австралии. Сезон будет долгим, мы будем усердно работать, чтобы прогрессировать и получить возможность выигрывать гонки как можно скорее», — приводит слова Маттиа Бинотто Crash.

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