Бинотто отрицает, что «Феррари» скрывала истинную скорость на тестах

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился впечатлениями от предсезонных тестов Формулы-1.
«Две недели тестов были совершенно разными. В первую неделю мы пытались понять машину, все возможные настройки, узнать, как машина справляется с работой в сравнении с тем, что мы видели ранее на симуляторе.
В ходе второй недели мы работали над оптимизацией настроек болида и производительностью, имитируя гоночный уик-энд. Две разные недели, которые дали нам чёткое представление того, где мы находимся и того, на чём нам нужно сосредоточить свои усилия в ближайшем будущем.
Мы пытаемся скрыть истинную скорость? Я так не думаю, мы знаем нашу программу и сколько топлива мы использовали, но я не знаю, сколько топлива было в других болидах. Я думаю, что нас несколько разные представления о раскладе сил, но, по правде говоря, я не верю, что мы достаточно быстры, чтобы бороться за победу в Австралии. Сезон будет долгим, мы будем усердно работать, чтобы прогрессировать и получить возможность выигрывать гонки как можно скорее», — приводит слова Маттиа Бинотто Crash.
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