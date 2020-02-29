Перес: мне всё равно, что они называют нас розовым «Мерседесом»

Мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес заявил, что его не беспокоит, что конкуренты называют их болид розовым „Мерседесом“ из-за сходства с прошлогодней машиной немецкой команды.



«Мне всё равно, что они называют нас розовым «Мерседесом». Пока наш болид работает так же, как машина, с которой нас сравнивают, всё хорошо. Нет никаких сомнений, команды достигли прогресса. Увидим в Мельбурне, где мы находимся. Думаю, мы будем конкурентоспособными с первой гонки», — приводит слова Серхио Переса GrandPrix.



Напомним, после начала зимних тестов многие специалисты отметили, что болид «Рейсинг Пойнт» 2020 года практически полностью повторяет образец «Мерседеса» минувшего сезона.