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Перес: мне всё равно, что они называют нас розовым «Мерседесом»

Перес: мне всё равно, что они называют нас розовым «Мерседесом»
Авто / Формула-1 0

Мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес заявил, что его не беспокоит, что конкуренты называют их болид розовым „Мерседесом“ из-за сходства с прошлогодней машиной немецкой команды.

«Мне всё равно, что они называют нас розовым «Мерседесом». Пока наш болид работает так же, как машина, с которой нас сравнивают, всё хорошо. Нет никаких сомнений, команды достигли прогресса. Увидим в Мельбурне, где мы находимся. Думаю, мы будем конкурентоспособными с первой гонки», — приводит слова Серхио Переса GrandPrix.

Напомним, после начала зимних тестов многие специалисты отметили, что болид «Рейсинг Пойнт» 2020 года практически полностью повторяет образец «Мерседеса» минувшего сезона.

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