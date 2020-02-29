Формула-1 не будет отменять гонки в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме из-за коронавируса

Этапы Формулы-1 в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме не будут отменены или перенесены из-за коронавируса. С таким заявлением обратилась к командам Liberty Media, владеющая правами на Формулу-1.



«На тех, кто приедет в Бахрейн из Италии, будут распространяться определённые ограничения. По прибытии эти лица будут встречены специальной командой, которая будет сопровождать их в специально отведённый зал, где команда врачей будет проверять их на вирус в течение трёх часов.



Исходя из нынешних позиций экспертов и национальных правительств, мы отправимся в Мельбурн, как и планировалось, и сезон будет продолжаться, как и планировалось, за исключением перенесённой гонки в Китае», — цитирует заявление Liberty Media Daily Mail.