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Формула-1 не будет отменять гонки в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме из-за коронавируса

Формула-1 не будет отменять гонки в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме из-за коронавируса
Авто / Формула-1 0

Этапы Формулы-1 в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме не будут отменены или перенесены из-за коронавируса. С таким заявлением обратилась к командам Liberty Media, владеющая правами на Формулу-1.

«На тех, кто приедет в Бахрейн из Италии, будут распространяться определённые ограничения. По прибытии эти лица будут встречены специальной командой, которая будет сопровождать их в специально отведённый зал, где команда врачей будет проверять их на вирус в течение трёх часов.

Исходя из нынешних позиций экспертов и национальных правительств, мы отправимся в Мельбурн, как и планировалось, и сезон будет продолжаться, как и планировалось, за исключением перенесённой гонки в Китае», — цитирует заявление Liberty Media Daily Mail.

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