«Феррари» хочет от Формулы-1 гарантий, что её сотрудников пустят в Австралию

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о возможных проблемах в связи со вспышкой коронавируса в Италии.
«Подготовка к тестам Формулы-2 проходит тяжело, часть наших инженеров осталась дома. Нам нужно подтверждение, прежде чем мы поедем в Австралию. Не хотелось бы узнать об изменениях ситуации, уже находясь в самолёте. Если будут проблемы, нам нужно понимать, какими будут последствия, потому что наша задача — защита своих сотрудников. Хотелось бы иметь полную картину до того, как поедем в Австралию.
Ситуация касается не только нас и „Альфа Таури“. Мы поставляем элементы „Хаасу“ и „Альфа Ромео“, а это уже четыре команды, и нужно брать в расчёт „Пирелли“. Что будет, если четыре команды не смогут принять участия в гонке? Решение не за мной», — приводит слова Матиа Бинотто The Race.
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