Грин — о копировании идей «Мерседеса»: был удивлён, что соперники не сделали то же самое

Технический директор «Рейсинг Пойнт» Энди Грин высказался на тему копирования его командой болида «Мерседеса» прошлого года.



«Проблема в том, что некоторые команды не сделали настолько хорошую работу, насколько должны были сделать. Думаю, они видят это. Мы та команда, что заканчивала чемпионат на четвёртой позиции дважды, не имея должного бюджета. Мы смогли обыграть такую команду, как „Макларен“.



Если бы люди думали, что они берут такую команду, вкладывают в неё ресурсы и не увидят отдачи, это было бы глупо. Так что нормально, что многие смотрят на нас и думают, что мы играем грязно, а они не сделали должной работы. Именно так думал бы и я, смотря на наш отдел аэродинамики.



Очень удивлён, что несколько других команд не пошли по нашему пути. То, что сделали мы, абсолютно законно и соответствует регламенту», — приводит слова Энди Грина RaceFans.