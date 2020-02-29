Хэмилтон недоволен работой «Пирелли»

Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон пожаловался на работу производителей шин из «Пирелли» и выразил надежду, что в будущем компания будет лучше справляться с обязанностями.

«Они показали нам шины на 2020 год, и они были хуже предыдущих. Нам будет легко использовать резину образца 2019 года. Но тот факт, что в „Пирелли“ хотят повысить давление в шинах, не очень радует. В прошлом году с ними всё было хорошо, но в то же время они были перекачаны.

Мы должны быть уверены, что имеем дело с лучшими технологиями и с лучшими партнёрами. Нам надо двигаться дальше, будем продолжать подталкивать «Пирелли» к прогрессу. В этом сезоне проблем с шинами не будет, но нам нужна лучшая резина.

Мы годами сообщали компании о деградации шин, о тепловой деградации. Но когда провели переговоры с «Пирелли» в Бразилии, нам сказали, что никогда ничего не слышали о проблеме тепловой деградации. Попробуем наладить коммуникацию.

Не знаю, кто ставил «Пирелли» задачи на 2020 год, но, как бы то ни было, они справились не лучшим образом. Надеюсь, на 2021 год перед компанией поставят более ясные цели", — приводит слова британца RaceFans.