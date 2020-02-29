Бинотто: Феттель — великолепный лидер для нашей команды

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто дал понять, что полностью доволен работой пилота Себастьяна Феттеля. Функционер назвал немца «лидером команды».
«Он пришёл в нашу команду с большим чемпионским опытом. Он великолепный лидер для нас. Феттель отлично ладит с инженерами, сотрудниками и напарником по команде, что тоже важно. Он всегда старается выжать из нас максимум.
Себастьян делает всё, чтобы прогрессировать. Он требует у команды всё, что ему необходимо, и это подталкивает весь коллектив", — приводит слова Бинотто GPToday.
Напомним, Себастьян Феттель выступает в составе «Феррари» с 2015 года. Со «Скудерией» он дважды становился вице-чемпионом мира. Минувший сезон стал для него худшим за годы, проведённые в итальянской команде. В общем зачёте он занял пятое место.
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