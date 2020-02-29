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Сироткин примет участие в предсезонных тестах Формулы-2

Сироткин примет участие в предсезонных тестах Формулы-2
Авто / Младшие серии 0

Бывший гонщик Формулы-1, пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин сядет за руль автомобиля французской команды ART Grand Prix на предсезонных тестах Формулы-2, которые состоятся 1-3 марта в Бахрейне.

Сергей заменит датского пилота команды Кристиана Лундгора, который по не зависящим от него причинам вынужден пропустить предсезонные тесты.

Сергей Сироткин ранее уже выступал за ART Grand Prix – в 2016 году на автомобиле французского коллектива он стал бронзовым призером серии GP2. Учитывая тот факт, что пилот SMP Racing в прошлом году уже получил опыт работы с 18-дюймовыми шинами Pirelli, которые вводятся в Формуле-2 с этого года, менеджмент ART Grand Prix пригласил Сироткина на замену своему основному пилоту.

Предсезонные тесты Формулы-2 пройдут на международном автодроме Бахрейна. Программа работы Сергея Сироткина предполагает тестовые сессии в течение трёх дней – с 1 по 3 марта.

«Мне очень приятно получить такое предложение от ART Grand Prix, признаюсь, оно было для меня неожиданным. Хочу поблагодарить команду за то, что они выбрали меня среди большого числа других пилотов, и за её доверие. Мне будет очень приятно вновь вернуться за руль боевой машины, и я постараюсь проделать хорошую работу и помочь в развитии машины, с новыми колёсами, и в соответствии с новым регламентом», — приводит слова Сироткина пресс-служба SMP Racing.

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