21-летний гонщик из Ульяновска стал штурманом чемпиона катарской Формулы-4

На трёх этапах гонки Qatar Cross-Country Rally 2020 принял участие необычный экипаж. Штурманом местного гонщика Ахмеда Аль-Муханнади выступил 21-летний спортсмен из Ульяновска Егор Охотников.



«В рамках этапа Кубка мира в Катаре проходят также три этапа местного чемпионата по кросс-кантри ралли. Мой пилот относительно недавно в ралли-рейдах, до этого он выступал в „кольце“, он чемпион местной Формулы-4. Но мне понравилось с ним ехать.



Первый этап 23 февраля мы провели довольно хорошо. 25 февраля был второй этап, шли очень хорошо, но, к сожалению, спрыгнули с четырёхметровой дюны. Повредили всю переднюю правую подвеску, запасных деталей у нас не оказалось, сами починиться не смогли. Приехали на бивуак уже поздно вечером. Весь день проторчали в пустыне, зато загорели. За день отдыха машину восстановили, и мы вышли на старт третьего этапа чемпионата в полной боевой готовности. К сожалению, на 134-м километре мы остановились: машину начало вести вправо-влево. Пилот еле справлялся с машиной, потому что ее сильно кидало. После финиша оказалось, что у нас сломалось крепление одного из задних рычагов и колесо начало ходить немного свободно.



Штурманом выступаю относительно недавно, второй-третий сезон, до этого был пилотом. Пересев в штурманское кресло, понимаешь всё лучше: осознание ситуации с двух разных сторон очень полезно. Негласный возрастной ценз штурманов и пилотов в ралли-рейдах — 35 лет, даже сказал бы, 40+, но есть относительно новый класс — Т3, и там уже встречаются более молодые пилоты и штурманы. В том числе за команду Red Bull Junior на автомобилях ОТ3 выступали молодые ребята, мои ровесники», — рассказал Охотников.