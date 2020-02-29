Команды Формулы-1 недовольны ФИА и вердиктом по моторам «Феррари»

Вчера, 28 февраля, руководство ФИА выступило с заявлением о завершении исследования силовой установки «Феррари» образца 2019 года. Ряд команд подозревал «Скудерию» в обходе технического регламента, что и вызвало проверку.
Пресс-релиз, выпущенный ФИА, не давал ответов на все вопросы и, главное, не ответил, нарушала ли итальянская команда регламент. В документе было лишь сказано, что ФИА и «Феррари» достигли некой договорённости, а дело закрыто.
Такое решение не устроило других участников чемпионата. Никто не захотел выступать с открытыми заявлениями. Но на условиях анонимности было сказано, что на фоне происходящего доверие к ФИА теряется. Подчёркивается, что команды будут обдумывать ряд мер, которые позволят получить ответы на некоторые ключевые вопросы, сообщает BBC.
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