За день до гонки Формулы-E в Марракеше Вернь находился в карантине

Действующий чемпион Формулы-E Жан-Эрик Вернь, завоевавший на этапе чемпионата в Марракеше третье место, признался, что пережил один из самых сложных уик-эндов в своей карьере. По словам француза, за день до квалификации и гонки он находился в карантине.

«Определённо, это был мой самый сложный уик-энд в Формуле-E. Дело не в самих заездах, а в том, что происходило за пределами трассы. Вчера меня держали в карантине в одной из больниц Марракеша. Я не могу вам описать, как прошёл этот день.

Мне было очень тяжело. В последние дни у меня была температура 40°. Так что я был не в лучшем состоянии", — приводит слова француза GPblog.



Напомним, ранее в Формуле-E из-за эпидемии коронавируса отменили этап чемпионата в Китае.