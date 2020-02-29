За день до гонки Формулы-E в Марракеше Вернь находился в карантине
Действующий чемпион Формулы-E Жан-Эрик Вернь, завоевавший на этапе чемпионата в Марракеше третье место, признался, что пережил один из самых сложных уик-эндов в своей карьере. По словам француза, за день до квалификации и гонки он находился в карантине.
«Определённо, это был мой самый сложный уик-энд в Формуле-E. Дело не в самих заездах, а в том, что происходило за пределами трассы. Вчера меня держали в карантине в одной из больниц Марракеша. Я не могу вам описать, как прошёл этот день.
Мне было очень тяжело. В последние дни у меня была температура 40°. Так что я был не в лучшем состоянии", — приводит слова француза GPblog.
Напомним, ранее в Формуле-E из-за эпидемии коронавируса отменили этап чемпионата в Китае.
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