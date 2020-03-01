Боттас: в Мельбурне за победу будут бороться три команды
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас убеждён, что, невзирая на результаты команд в ходе официальных предсезонных тестов, за победу на Гран-при Австралии будет бороться как минимум три команды.
«В минувшем году нам было тяжело на тестах, мы столкнулись с трудностями, но потом показали сильное выступление в Мельбурне. Никогда не узнаешь, какие болиды привезут команды на первую гонку сезона после тестов.
Даже глядя на время тестов, сказать что-то сложно. Думаю, что у нас снова будет три команды-претендента. На победу в Мельбурне будут претендовать как минимум три команды", — приводит слова Боттаса GPblog.
Напомним, первый этап чемпионата мира Формулы-1, Гран-при Австралии, пройдёт на автодроме в Мельбурне с 13 по 15 марта.
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