Боттас: в Мельбурне за победу будут бороться три команды

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас убеждён, что, невзирая на результаты команд в ходе официальных предсезонных тестов, за победу на Гран-при Австралии будет бороться как минимум три команды.

«В минувшем году нам было тяжело на тестах, мы столкнулись с трудностями, но потом показали сильное выступление в Мельбурне. Никогда не узнаешь, какие болиды привезут команды на первую гонку сезона после тестов.

Даже глядя на время тестов, сказать что-то сложно. Думаю, что у нас снова будет три команды-претендента. На победу в Мельбурне будут претендовать как минимум три команды", — приводит слова Боттаса GPblog.



Напомним, первый этап чемпионата мира Формулы-1, Гран-при Австралии, пройдёт на автодроме в Мельбурне с 13 по 15 марта.