Квят выложил фотографии с официальных тестов Формулы-1

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят выложил несколько фотографий, сделанных в ходе официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.

«Тесты завершены. В следующий раз мы зажжём искры в Австралии, в первой гонке сезона», — написал Квят на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице россиянина в социальной сети.

Напомним, в последний день официальных предсезонных тестов Квят показал седьмой результат в итоговом протоколе. По окончании тестов в итальянской команде отметили прогресс машины по сравнению с минувшим сезоном.

Первый этап нового чемпионата состоится на трассе в Мельбурне с 13 по 15 марта. В прошлом Даниилу Квяту удавалось трижды завоёвывать очки на Гран-при Австралии.