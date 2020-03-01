Квят выложил фотографии с официальных тестов Формулы-1
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят выложил несколько фотографий, сделанных в ходе официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.
«Тесты завершены. В следующий раз мы зажжём искры в Австралии, в первой гонке сезона», — написал Квят на своей странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост можно увидеть на странице россиянина в социальной сети.
Напомним, в последний день официальных предсезонных тестов Квят показал седьмой результат в итоговом протоколе. По окончании тестов в итальянской команде отметили прогресс машины по сравнению с минувшим сезоном.
Первый этап нового чемпионата состоится на трассе в Мельбурне с 13 по 15 марта. В прошлом Даниилу Квяту удавалось трижды завоёвывать очки на Гран-при Австралии.
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