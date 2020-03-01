Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Квят выложил фотографии с официальных тестов Формулы-1

Квят выложил фотографии с официальных тестов Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят выложил несколько фотографий, сделанных в ходе официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.

«Тесты завершены. В следующий раз мы зажжём искры в Австралии, в первой гонке сезона», — написал Квят на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице россиянина в социальной сети.

Напомним, в последний день официальных предсезонных тестов Квят показал седьмой результат в итоговом протоколе. По окончании тестов в итальянской команде отметили прогресс машины по сравнению с минувшим сезоном.

Первый этап нового чемпионата состоится на трассе в Мельбурне с 13 по 15 марта. В прошлом Даниилу Квяту удавалось трижды завоёвывать очки на Гран-при Австралии.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020