Хэмилтон: двигатель «Мерседеса» вызывает опасения

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги официальных предсезонных тестов Формулы-1 и признал, что силовая установка немецкой команды вызывает опасения.

«У нас получились хорошие тесты, но они прошли неидеально из-за проблем, которые мы должны решить. Не знаю, сколько на это потребуется времени. Как бы то ни было, мы проехали достаточно кругов, за исключением четверга.

Вызывает ли опасения работа двигателя? Да, конечно. Обычно в ходе тестов мы более уверены, но в этот раз всё было неидеально. В такой ситуации расслабиться не совсем легко, но я доверяю нашим работникам", — приводит слова британского пилота AS.

Напомним, в ходе тестов проблемы с силовыми установками были не только у немецкой команды, но и у клиентов «Мерседеса».