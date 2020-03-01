В «Мерседесе» не уверены, что система DAS будет использована на Гран-при Австралии

Пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас не смогли однозначно ответить на вопрос о том, будет ли система DAS использована на Гран-при Австралии.
«На данный момент я не использую эту систему слишком часто. Иногда я выезжал на трассу с ней, иногда нет. Не знаю, как часто мы будем ею пользоваться», — сказал Хэмилтон.
Между тем напарник Льюиса ждёт возможности поработать с новинкой непосредственно на этапе чемпионата мира.
«Нет причин не использовать DAS в Мельбурне. С каждым разом мы узнаём об этой системе всё больше. Мы изучаем собранные данные и понимаем, как пользоваться ею лучше. Мы смотрим, в какой ситуации это даст нам большее преимущество. Мы рады, что у нас есть DAS. Всё проходит гладко. Нет необходимости думать слишком много, всё работает автоматически», — приводит слова Боттаса GPFans.
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