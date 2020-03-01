Лундгор, которого на тестах Ф-2 заменил Сироткин, помещён в карантин из-за коронавируса

Пилот Формулы-2 Кристиан Лундгор столкнулся с неприятной ситуацией. Вчера, 29 февраля, стало известно, что его на тестах Ф-2 заменит россиянин Сергей Сироткин. Официальная причина такого решения не приводилась. Теперь же стало известно, что датчанин помещён в карантин на острове Тенерифе (Испания).

Член молодёжной академии «Рено» проходил там тренировочные сборы, но в гостинице, где проживал спортсмен, была зафиксирована вспышка коронавируса. В результате все посетители вынуждены были остаться на месте в качестве меры предосторожности, сообщает Reuters.

Известно, что Лундгор чувствует себя нормально и у него нет симптомов коронавируса. Как бы то ни было, карантин пилота продлится две недели.

Напомним, ранее неведомая форма коронавируса впервые была обнаружена в конце декабря минувшего года в Китае. С того момента вирус проник более чем в 50 стран мира. При этом зафиксировано около 90 тысяч заболевших, 3 тысячи заражённых скончались.