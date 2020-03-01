Мик Шумахер: в нынешнем сезоне намерен бороться с лучшими

Пилот гоночной академии «Феррари», гонщик команды Prema Мик Шумахер, выступающий в Формуле-2, рассказал о своих задачах на предстоящий сезон. По словам молодого немца, он готов бороться за победы и титул.

«Мои цели на сезон? Если я не стану первым, то намерен хотя бы бороться с лучшими. Конечно, было бы здорово оказаться в Формуле-1 уже сейчас. Но нет ничего плохого ещё в одном сезоне в Формуле-2, это поможет мне получить необходимый опыт», — приводит слова Шумахера-младшего Speedweek.

Мик Шумахер — сын семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера. Для него предстоящий сезон станет вторым в Формуле-2. В минувшем году он занял в серии лишь 12-е место в турнирной таблице. В 2020 году напарником Шумахера будет россиянин Роберт Шварцман.