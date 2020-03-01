Бинотто: двигатель «Феррари» не так силён, как в прошлом году

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признался, что в нынешнем сезоне у итальянской команды не будет настолько мощного двигателя, как в 2019 году.
«Наш мотор не будет таким же мощным, как в прошлом году. Думаю, это стало следствием двух факторов. Мы обратили внимание на надёжность, и это стало причиной снижения скорости. Лобовое сопротивление также снижает скорость. Конечно, в будущем мы будем работать над устранением этих недостатков.
Не скрываем наш реальный потенциал. Сложно оценить, что оказало большее влияние на снижение скорости, но мы определённо отстаём от наших соперников", — приводит слова функционера Motorsport.
Напомним, 28 февраля в ФИА опубликовали релиз об исследовании силовых установок «Скудерии» образца 2019 года. В заявлении не было сказано, что в «Феррари» не нарушали технический регламент, но отметили, что с командой достигнута договорённость.
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