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SMP Racing показала новый болид Шварцмана в Формуле-2

SMP Racing показала новый болид Шварцмана в Формуле-2
Авто / Младшие серии 0

Пресс-служба SMP Racing опубликовала в своём «твиттере» фотографию нового болида российского пилота Роберта Швацрмана, который проведёт следующий сезон в Формуле-2.

Посмотреть фото можно в «твиттере» SMP Racing.

Напомним, в следующем сезоне Шварцман будет выступать уже в Формуле-2. Это будет его дебютный сезон в этой серии. Роберт сядет за руль болида Prema, а его напарником по команде станет Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера.

В прошлом сезоне Роберт Шварцман стал чемпионом серии Формулы-3, одержав три победы в сезоне и ещё семь раз поднявшись на подиум. Шварцман стал первым в истории чемпионом обновлённой серии Формулы-3, выступавшей в качестве гонок поддержки Формулы-1.

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