SMP Racing показала новый болид Шварцмана в Формуле-2
Пресс-служба SMP Racing опубликовала в своём «твиттере» фотографию нового болида российского пилота Роберта Швацрмана, который проведёт следующий сезон в Формуле-2.
Посмотреть фото можно в «твиттере» SMP Racing.
Напомним, в следующем сезоне Шварцман будет выступать уже в Формуле-2. Это будет его дебютный сезон в этой серии. Роберт сядет за руль болида Prema, а его напарником по команде станет Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера.
В прошлом сезоне Роберт Шварцман стал чемпионом серии Формулы-3, одержав три победы в сезоне и ещё семь раз поднявшись на подиум. Шварцман стал первым в истории чемпионом обновлённой серии Формулы-3, выступавшей в качестве гонок поддержки Формулы-1.
Читайте также
- 1 марта 2020
-
17:19
-
16:56
-
15:54
-
13:22
-
11:58
-
10:53
-
09:40
-
00:37
- 29 февраля 2020
-
23:59
-
22:59
-
21:12
-
19:44
-
18:44
-
18:31
-
18:20
-
17:41
-
16:58
-
15:58
-
14:38
-
13:48
-
12:56
-
11:54
-
10:38
-
09:54
-
07:39
-
00:40
- 28 февраля 2020
-
23:42
-
22:30
-
21:39
-
21:35
-
20:58
-
20:24
-
20:03
-
19:49
-
19:38
Партнерский контент