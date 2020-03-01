Хэмилтон: слабые духом считают, что на тестах ведётся психологическая борьба

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о предсезонных тестах Формулы-1, завершившихся в Барселоне. Хэмилтон заявил, что команды не ведут закулисной борьбы на тестах.



«Я не обращаю внимания на соперников во время тестов. У нас есть свои задачи, которые нужно выполнить. Я не знаю, что говорят о нас и соперниках.



Я в Формуле-1 очень давно и понимаю, что люди обычно преувеличивают наши возможности и скрывают свои, чтобы потом неожиданно показать результат. Но это неважно. Нет на тестах никакой психологической борьбы. Слабые духом могут считать так», — приводит слова Льюиса Хэмилтона The Race.



По итогам заключительного дня предсезонных тестов Льюис Хэмилтон показал пятое время, его напарник Валттери Боттас занял первую строчку протокола. По итогам первой недели тестов Боттас показал лучшее время за все шесть дней испытаний.