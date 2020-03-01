Пике — лучший по итогам первого дня тестов Формулы-2, Маркелов — девятый, Шварцман — 15-й

В Бахрейне завершился первый день предсезонных тестов Формулы-2. По его итогам лучшее время осталось за пилотом команды «Хароуз» Педро Пике. Вторым стал Нобухару Мацусита из «МП Моторспорт», третьим — Джехан Дарувала из «Карлина».



Российский гонщик Артём Маркелов показал 9-е время дня, Роберт Шварцман стал 15-м, Сергей Сироткин — 16-м. Никита Мазепин по итогам дня остался на 21-й позиции.



Тесты Формулы-2 (первый день)



1. Педро Пике («Хароуз») — 1.41,877

2. Нобухару Мацусита («МП Моторспорт») — +0,193

3. Джехан Дарувала («Карлин») — +0,286

4. Рой Ниссани («Трайдент») — +0,440

5. Маркус Армстронг («АРТ») — +0,454

6. Шон Гелаэл («ДАМС») — +0,572

7. Том Дилльманн («Трайдент») — +0,591

8. Луи Делетраз («Хароуз») — +0,621

9. Артём Маркелов («ХВА») — +0,627

10. Юки Цунода («Карлин») — +0,648

11. Мик Шумахер («Према») — +0,687

12. Дэниел Тиктум («ДАМС») — +0,784…

15. Роберт Шварцман («Према») — +0,950

16. Сергей Сироткин («АРТ») — +1,059…

21. Никита Мазепин («Хайтек») — +2,129.