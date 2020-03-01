Пике — лучший по итогам первого дня тестов Формулы-2, Маркелов — девятый, Шварцман — 15-й

В Бахрейне завершился первый день предсезонных тестов Формулы-2. По его итогам лучшее время осталось за пилотом команды «Хароуз» Педро Пике. Вторым стал Нобухару Мацусита из «МП Моторспорт», третьим — Джехан Дарувала из «Карлина».
Российский гонщик Артём Маркелов показал 9-е время дня, Роберт Шварцман стал 15-м, Сергей Сироткин — 16-м. Никита Мазепин по итогам дня остался на 21-й позиции.
Тесты Формулы-2 (первый день)
1. Педро Пике («Хароуз») — 1.41,877
2. Нобухару Мацусита («МП Моторспорт») — +0,193
3. Джехан Дарувала («Карлин») — +0,286
4. Рой Ниссани («Трайдент») — +0,440
5. Маркус Армстронг («АРТ») — +0,454
6. Шон Гелаэл («ДАМС») — +0,572
7. Том Дилльманн («Трайдент») — +0,591
8. Луи Делетраз («Хароуз») — +0,621
9. Артём Маркелов («ХВА») — +0,627
10. Юки Цунода («Карлин») — +0,648
11. Мик Шумахер («Према») — +0,687
12. Дэниел Тиктум («ДАМС») — +0,784…
15. Роберт Шварцман («Према») — +0,950
16. Сергей Сироткин («АРТ») — +1,059…
21. Никита Мазепин («Хайтек») — +2,129.
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