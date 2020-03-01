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Норрис пожаловался на грязный воздух при преследовании соперников

Норрис пожаловался на грязный воздух при преследовании соперников
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Ландо Норрис посетовал на то, что в сезоне-2020 выхлоп болидов мешает при преследовании соперников.

«Не думаю, что на тестах я преследовал какую-то машину дольше, чем полкруга. Что я понял из этого — очень много прижимной силы теряется, даже когда находишься в трёх или четырёх секундах от болида.

На моей длинной серии кто-то выехал из боксов, я его еле видел. А в третьем и девятом поворотах машину сильно дёргало из-за грязного воздуха. Это ужасные ощущения. Это не очень здорово. Хотелось бы плотной борьбы и всего такого», — приводит слова Норриса RaceFans.

Напомним, с 2021 года в чемпионате Формулы-1 будет действовать новый регламент, призванный улучшить ситуацию с обгонами.

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