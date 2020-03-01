Норрис пожаловался на грязный воздух при преследовании соперников
Пилот «Макларена» Ландо Норрис посетовал на то, что в сезоне-2020 выхлоп болидов мешает при преследовании соперников.
«Не думаю, что на тестах я преследовал какую-то машину дольше, чем полкруга. Что я понял из этого — очень много прижимной силы теряется, даже когда находишься в трёх или четырёх секундах от болида.
На моей длинной серии кто-то выехал из боксов, я его еле видел. А в третьем и девятом поворотах машину сильно дёргало из-за грязного воздуха. Это ужасные ощущения. Это не очень здорово. Хотелось бы плотной борьбы и всего такого», — приводит слова Норриса RaceFans.
Напомним, с 2021 года в чемпионате Формулы-1 будет действовать новый регламент, призванный улучшить ситуацию с обгонами.
Читайте также
- 1 марта 2020
-
23:22
-
23:00
-
22:52
-
20:50
-
19:42
-
18:12
-
17:19
-
16:56
-
15:54
-
13:22
-
11:58
-
10:53
-
09:40
-
00:37
- 29 февраля 2020
-
23:59
-
22:59
-
21:12
-
19:44
-
18:44
-
18:31
-
18:20
-
17:41
-
16:58
-
15:58
-
14:38
-
13:48
-
12:56
-
11:54
-
10:38
-
09:54
-
07:39
-
00:40
- 28 февраля 2020
-
23:42
-
22:30
-
21:39
Партнерский контент