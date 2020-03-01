Норрис пожаловался на грязный воздух при преследовании соперников

Пилот «Макларена» Ландо Норрис посетовал на то, что в сезоне-2020 выхлоп болидов мешает при преследовании соперников.



«Не думаю, что на тестах я преследовал какую-то машину дольше, чем полкруга. Что я понял из этого — очень много прижимной силы теряется, даже когда находишься в трёх или четырёх секундах от болида.



На моей длинной серии кто-то выехал из боксов, я его еле видел. А в третьем и девятом поворотах машину сильно дёргало из-за грязного воздуха. Это ужасные ощущения. Это не очень здорово. Хотелось бы плотной борьбы и всего такого», — приводит слова Норриса RaceFans.



Напомним, с 2021 года в чемпионате Формулы-1 будет действовать новый регламент, призванный улучшить ситуацию с обгонами.