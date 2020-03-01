Ферстаппен: не считаю, что ограничение бюджетов серьёзно изменит расклад сил в пелотоне

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о предстоящем ограничении бюджетов в Формуле-1.



«Я не считаю, что ограничение бюджетов серьёзно изменит расклад сил в пелотоне. Большая часть команд уже сейчас активно вкладывает средства в 2021 год. Большие коллективы вкладывают больше, так что они начнут сезон-2021 с преимуществом. Нам нужно подождать пару лет, чтобы почувствовать разницу.



Нельзя всегда менять правила, потому что всегда найдётся команда, которая придумает что-то особенное. Даже в Формуле-2 между командами есть различия, притом что у них одинаковые машины. Иногда разница может достигать половины секунды с круга, и это только из-за настроек. Так будет всегда», — цитирует Ферстаппена его официальный сайт.