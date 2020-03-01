Гран-при Катара MotoGP отменён из-за коронавируса

В MotoGP приняли решение отменить Гран-при катара из-за эпидемии коронавируса.



«FIM, IRTA и Dorna с сожалением объявляют об отмене всех сессий класса MotoGP в Катаре, включая гонку.



Продолжающаяся эпидемия коронавируса привела к введению ограничений на поездки в Катар, которые затрагивают гостей из Италии и других стран. Сейчас все пассажиры, прибывающие в Доху прямыми рейсами из Италии или находившиеся в Италии в последние две недели, должны пройти карантин в 14 дней. Италия играет важную роль в чемпионате MotoGP как на трассе, так и вне её, поэтому было принято решение отменить все соревнования в королевском классе.



Поскольку пилоты Moto 2 и Moto 3 уже были в Катаре на предсезонных тестах, гонки обеих этих категорий могут быть проведены. Таким образом, эти чемпионаты начнутся с 6 по 8 марта», — приводит заявление руководства MotoGP пресс-служба серии.