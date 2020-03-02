Корреа посмеялся над создателями Drive to Survive, перепутавшими его с другим гонщиком
Пилот Формулы-2 Хуан Мануэль Корреа, который является одним из резервных гонщиков команды Формулы-1 «Альфа Ромео», прокомментировал ошибку в титрах, которую допустили создатели документального сериала под названием Drive to Survive.
На одном из кадров второго сезона сериала изображены гонщик «Ред Булл» Александер Албон и Михаэль Хеше, который ранее выступал с ним в картинге. В титрах указали, что рядом с Албоном находится Корреа.
«Спасибо за пять секунд славы, Netflix, но вообще-то это не я. А так отличный сезон», — написал Корреа в «Твиттере» и прикрепил картинку к тексту.
Если у вас не видно изображения, его можно посмотреть в «твиттере» Корреа.
Ранее Макс Ферстаппен признался, что ему не понравилось, как его изобразили в фильме.
Ферстаппену не понравилось, как его изобразили в фильме Drive to Survive
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