Корреа посмеялся над создателями Drive to Survive, перепутавшими его с другим гонщиком

Пилот Формулы-2 Хуан Мануэль Корреа, который является одним из резервных гонщиков команды Формулы-1 «Альфа Ромео», прокомментировал ошибку в титрах, которую допустили создатели документального сериала под названием Drive to Survive.

На одном из кадров второго сезона сериала изображены гонщик «Ред Булл» Александер Албон и Михаэль Хеше, который ранее выступал с ним в картинге. В титрах указали, что рядом с Албоном находится Корреа.

«Спасибо за пять секунд славы, Netflix, но вообще-то это не я. А так отличный сезон», — написал Корреа в «Твиттере» и прикрепил картинку к тексту.

Если у вас не видно изображения, его можно посмотреть в «твиттере» Корреа.

Ранее Макс Ферстаппен признался, что ему не понравилось, как его изобразили в фильме.