Боссы Гран-при Австралии отреагировали на слухи об отмене этапа из-за коронавируса

Организаторы Гран-при Австралии, который по традиции должен открыть очередной сезон Формулы-1, прокомментировали слухи о том, что из-за вспышки коронавируса этап не состоится. Ранее из-за коронавируса в Ф-1 перенесли Гран-при Китая на неопределённую дату, который должен был пройти в период с 17 по 19 апреля.

По словам организаторов этапа в Мельбурне, в настоящий момент нет оснований полагать, что гонку отменят.

«В Италии и Южной Корее наблюдаются вспышки коронавируса, но они локализованы. Здоровье и безопасность всех участников Гран-при Австралии превыше всего, но мы внимательно следим за ситуацией. Формула-1 подтвердила, что Гран-при Австралии состоится. В ближайшие недели ожидаем всех в Мельбурне», — говорится в заявлении организаторов.

Гран-при Австралии пройдёт с 13 по 15 марта.