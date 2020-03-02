Неназванный босс команды Ф-1 назвал скандальным решение ФИА по мотору «Феррари»

Команды остались недовольны заявлением Международной автомобильной федерации относительно двигателя «Феррари». 28 февраля руководство ФИА выступило с заявлением о завершении исследования силовой установки «Феррари» образца 2019 года. Ряд команд подозревал «Скудерию» в обходе технического регламента, что и вызвало проверку.

Пресс-релиз, выпущенный ФИА, не давал ответов на все вопросы и, главное, не ответил, нарушала ли итальянская команда регламент. В документе было лишь сказано, что ФИА и «Феррари» достигли некой договорённости, а дело закрыто.

Такое решение не устроило других участников чемпионата. Руководитель одной из команд Формулы-1, попросивший, чтобы его имени не раскрывали, назвал его скандальным.

«Это решение открывает для всех возможность обманывать. Это скандал», — приводит его слова GrandPX.news.

Другой руководитель посетовал, что многие коллективы получили меньше призовых за 2019 год, чем заслужили, — ввиду отказа ФИА лишить «Феррари» второго места в Кубке конструкторов.

«Мы так просто не сдадимся. Это вмешательство в конкурентную борьбу. И здесь крутятся большие деньги», — сказал он.