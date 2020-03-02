В «Рено» подтвердили, что гонщиков не выпускают из отеля из-за коронавируса

В «Рено» подтвердили, что руководитель гоночной академии компании Миа Шаризман, а также три её слушателя Кристиан Лундгор, Кайо Колле и Адриен Давид не могут покинуть испанский остров Тенерифе из-за того, что у одного из постояльцев отеля, где они пребывают, обнаружили коронавирус. Ранее стало известно, что Лундгор из-за этого вынужден пропустить официальные предсезонные тесты Формулы-2 в Бахрейне.

«Местные власти провели проверку, и ни у кого из наших сотрудников коронавируса не обнаружено. Все здоровы и продолжают тренироваться в отеле. Они хотели бы выразить признательность руководству отеля за поддержку и желание предоставить как можно более комфортные условия», — сказано в заявлении «Рено».