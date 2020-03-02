В «Феррари» готовы бросить работу над болидом сезона-2020, если отставание будет большим

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто намекнул, что в команде могут бросить программу 2020 года, чтобы сосредоточиться на постройке болида на 2021 год, если отставание от соперников будет слишком велико.



«Вопрос в том, насколько работа над машиной на сезон-2020 повлияет на программу 2021 года? Нам нужно будет найти компромисс. Разумеется, на старте сезона мы постараемся добиться наибольшего прогресса с болидом 2020 года, для нас важно понять все сильные и слабые стороны этого автомобиля.



Если же после нескольких гонок мы поймём, что сильно отстаём от соперников, то мы будем готовы рассмотреть различные варианты. Сейчас слишком рано, чтобы принимать окончательное решение», — приводит слова Маттиа Бинотто Motorsport.