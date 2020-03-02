Во Вьетнаме ограничили въезд в страну для итальянцев. В апреле там должен пройти этап Ф-1

Во Вьетнаме, который 3-5 апреля должен принять Гран-при Ф-1, из-за эпидемии коронавируса ограничили въезд в страну для граждан Италии, сообщает SpeedWeek. С 3 марта итальянцы больше не смогут пользоваться привилегией безвизового режима во Вьетнаме, хотя ранее они имели право на пребывание в стране на протяжении 15 дней без визы.
Ранее подобные меры были применены к гражданам Южной Кореи, где официально зарегистрировано более 4300 случаев заболевания коронавирусом.
Таким образом, ограничение коснётся четырёх команд чемпионата — «Альфа Таури», «Феррари», «Хааса» и «Альфа Ромео», а также официальных поставщиков шин чемпионата мира — «Пирелли». Пока неизвестно, какое влияние ограничение окажет на подготовку команд к этапу во Вьетнаме, который пройдёт с 3 по 5 апреля 2020 года.
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