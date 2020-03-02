Туррини считает, что ФИА не смогла бы легко доказать нелегальность моторов «Феррари»
Известный итальянский журналист Лео Туррини прокомментировал решение ФИА об урегулировании вопроса о конструкции двигателя «Феррари» образца 2019 года. Напомним, стороны пришли к соглашению, детали которого не были раскрыты.
«ФИА начала проверку. Вопрос касался расхода топлива, и не только этого. Спор возник из-за того, что «Феррари» сохранила свою точку зрения и представила доказательства, что её решения были легальны с точки зрения регламента. ФИА же настаивала на своём, в результате чего возник спор.
В случае начала разбирательства сторонам пришлось бы потратить много денег на проверки и встречные проверки. В таком случае нередко находят компромисс, о чём и было сказано в документе ФИА», — написал Лео Туррини в своём блоге.
Читайте также
- 2 марта 2020
-
21:45
-
20:40
-
19:34
-
18:43
-
17:50
-
16:00
-
15:13
-
14:02
-
13:14
-
12:20
-
11:17
-
10:01
-
09:00
-
00:52
- 1 марта 2020
-
23:22
-
23:00
-
22:52
-
20:50
-
19:42
-
18:12
-
17:19
-
16:56
-
15:54
-
13:22
-
11:58
-
10:53
-
09:40
-
00:37
- 29 февраля 2020
-
23:59
-
22:59
-
21:12
-
19:44
-
18:44
-
18:31
-
18:20
Партнерский контент