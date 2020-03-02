Туррини считает, что ФИА не смогла бы легко доказать нелегальность моторов «Феррари»

Известный итальянский журналист Лео Туррини прокомментировал решение ФИА об урегулировании вопроса о конструкции двигателя «Феррари» образца 2019 года. Напомним, стороны пришли к соглашению, детали которого не были раскрыты.



«ФИА начала проверку. Вопрос касался расхода топлива, и не только этого. Спор возник из-за того, что «Феррари» сохранила свою точку зрения и представила доказательства, что её решения были легальны с точки зрения регламента. ФИА же настаивала на своём, в результате чего возник спор.



В случае начала разбирательства сторонам пришлось бы потратить много денег на проверки и встречные проверки. В таком случае нередко находят компромисс, о чём и было сказано в документе ФИА», — написал Лео Туррини в своём блоге.